«Доченька»: мама покойной Юлии Началовой почтила ее память в день рождения

31 января Юлии Началовой исполнился бы 41 год.

В последний день января отмечается день рождения ныне покойной певицы Юлии Началовой. 31 января ей исполнился бы 41 год.

Мама Юлии Началовой Таисия Началова разместила в своем микроблоге видео, которое в память о ее дочери появилось в фанатском аккаунте.

В ролике сама ныне покойная певица Юлии Началова и ее преданные поклонники исполняют песни, которые пела вокалистка.

Таисия Началова поблагодарила фанатов за память о ее рано ушедшей из жизни наследнице.

«Доченька», — написала Таисия Началова под видео.

Подписчики Таисии Началовой оставили под ее публикацией массу скорбных комментариев. Они признаются, что ее дочь была настоящим ангелом с божественным голосом.

«Прекрасная была, надеюсь, на облаках ей там хорошо», «С земным Днем рождения! Ты всегда с нами», «Светлая память Юлечке!», «Юлечка навсегда в нашей памяти. Ангельские глаза и божественный голос», — высказались в Сети.

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