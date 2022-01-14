«Юля и все»: дочь покойной Началовой в мерцающем платье с разновеликим подолом стала ее копией

В марте исполнится три года, как с нами нет Юлии Началовой. Все это время дочь покойной певицы Вера Алдонина живет без материнской заботы и тепла.

Помогает девочке адаптироваться в сложном для нее мире творчество. Как и ее мама, Вера Алдонина вокально и актерски одарена.

На днях Вера Алдонина приняла участие в благотворительном концерте, на котором представила несколько разноплановых номеров.

Дочь Юлии Началовой перевоплощалась в разные образы — от хулиганки до романтичной дивы.

Одну из песен Вера Алдонина исполняла в мерцающем платье по фигуре с разновеликим подолом.

Подписчики Веры пришли к выводу, что, взрослея, она становится очень похожей на свою покойную маму.

«Юля и все! Шикарное фото! Сцена лечит. Раскрывайся, Вера, познавай свои грани и нас радуй!», «Красотка необыкновенная», «Верочка, вы светитесь талантом и любовью к тому, что делаете! Как прекрасно за вами наблюдать! Всего вам самого наилучшего и удачи во всех начинаниях», «Верочка удачи, мама гордится тобой», — высказались в Сети под снимками Веры Алдониной с концерта.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.