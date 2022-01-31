«Не дай бог никому детей хоронить»: отец покойной Юлии Началовой помянул дочь в день ее рождения

Виктор Началов признался, что для него это очень тяжелая тема.

Тридцать первого января день рождения покойной певицы Юлии Началовой.

Ей мог бы исполниться всего 41 год. Три года назад певицы не стало.

Отец Юлии Началовой признался, что ему до сих пор тяжело говорить об этой утрате. Юлия была единственным ребенком своих родителей.

«Творческая жизнь была яркая, красивая и насыщенная. Много было сделано съемок интересных. Жалко, что рано так уходят. Не дай бог никому переживать своих детей и хоронить. Ужасно. Тем не менее мы вспоминаем Юлю как доброго, светлого и талантливого человека», — поделился Виктор Началов.

Виктор Началов добавил, что он, его жена и внучка Вера живут памятью о Юлии.

«Она живет с нами в душе и сердце», — цитирует Виктора Началова «ФАН».

больше по теме «Доченька»: мама покойной Юлии Началовой почтила ее память в день рождения 31 января Юлии Началовой исполнился бы 41 год.

Напомним, ранее память Юлии Началовой почтили ее мама Таисия Началова и дочка Вера Алдонина.

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