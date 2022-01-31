«У вас период притирки»: экс-участница «Дома-2» Берникова поддержала рыдающую после разрыва с Сергеем Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова не находит себе места от переживаний по поводу расставания.

Звезда балета Анастасия Волочкова переживает личную драму.

У балерины не сложились отношения с ее избранником Сергеем. Пара провела несколько незабываемых дней на Мальдивах, а вернувшись с отдыха, который оплатила балерина, рассталась.

Своей душевной болью Анастасия Волочкова делится в микроблоге. Она открыто рассказывает о своих эмоциях, то обвиняя Сергея в лицемерии, пиаре и предательстве, то называя его светлым человеком.

«Просто это, действительно, замечательный человек! И, что бы ни было, я всегда буду сохранять в памяти этот свет наших отношений! Я сейчас очень горько плачу», — поделилась Анастасия Волочкова в микроблоге.

Среди тех, кто поддержал страдающую балерину, экс-участница «Дома-2» Вика Берникова. Она считает, что это не разрыв, а всего лишь ссора.

«Я уверена, сейчас у вас период притирки», — написала Вика Берникова в комментариях к посту Волочковой.

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