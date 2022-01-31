«Это низко»: Анастасия Волочкова обвинила нового избранника Сергея в пиаре на ее имени

Балерина Анастасия Волочкова дала понять, что между нею и возлюбленным, которого она свозила на Мальдивы, все кончено.

В жизни балерины Анастасии Волочковой наступила черная полоса. Звезда вновь переживает разочарование в любви.

В микроблоге Анастасия Волочкова опубликовала пост, которым дала понять, что между нею и ее новым избранником Сергеем все кончено.

Правда, балерина не назвала имени человека, которого обвинила в лицемерии и предательстве.

Первой на откровения Анастасии Волочковой отреагировала певица Слава.

«Ну что такое?! Ты супер, пошли все на», — написала в комментариях Слава.

И тут Анастасия Волочкова решила немного пооткровенничать, давая понять, что речь все же идет о ее новом, но теперь уже с приставкой «экс», избраннике Сергее, с которым она зажигала на Мальдивах.

«Случилось то, Настенька, чего следовало ожидать. Когда мужчине кроме самопиара ничего более не нужно, это низко. Я это все проходила в жизни, и не раз», — написала Волочкова.

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