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«Мама занята Львом Ильичом»: Лиза Арзамасова переложила заботы о маленьком сыне на свою родительницу

Лиза Арзамасова призналась, что полностью доверила воспитание наследника близкому человеку.

«Мама занята Львом Ильичом»: Лиза Арзамасова переложила заботы о маленьком сыне на свою родительницу
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Актриса Лиза Арзамасова в августе прошлого года впервые стала мамой. Она подарила своему мужу Илье Авербуху сына Левушку. Лиза Арзамасова после родов быстро вернулась к работе.

Воспитание маленького сынишки Арзамасовой и Авербуха занимается мама Елизаветы. Актриса Лиза Арзамасова открыто об этом говорит.

В микроблоге она рассказала, как в детстве повторяла за мамой высокопарные фразы, веселя всех вокруг.

Лиза Арзамасова переложила заботы о сыне на маму
Лиза Арзамасова. Фото: скрин instagram.com/liza_arzamasova/

«Я никак не могла понять, почему взрослые смеются, когда я говорила что-то вроде: «Не трогайте меня, я в неге» или «Мужчины, вы такие импозантные», — поделилась Лиза Арзамасова.

В комментариях отметился друг Лизы Арзамасовой Родион Газманов. Он заметил, что ее маме можно брать детей на воспитание. На что актриса заявила, что у ее мамы сейчас нет свободного времени.

«А мама на ближайшее время занята Львом Ильичом, так что, чур, ни в какие бизнесы не заманивать», — ответила Лиза Арзамасова.

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