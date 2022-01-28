Просто, но со вкусом: Лиза Арзамасова не тратит баснословные суммы на модную одежду

Жена Ильи Авербуха может подобрать стильный образ в масс-маркете.

Новый год — новые покупки. Для многих звезд российского шоу-бизнеса 2022 год начался с модного преображения и шопинга. Актриса Лиза Арзамасова тоже обновила свой гардероб свежими вещами.

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» выбрала в новом году освежающие цвета. При этом Лиза не потратила много денег на новую одежду.

Арзамасова показала, что и звезды не брезгуют масс-маркетами. Артистка позировала на фоне моря в жилетке с розовыми ромбами и сердечками. К ней жена Ильи Авербуха добавила белоснежную толстовку и молочные брюки.

Жилетка обошлась Арзамасовой в 3 тыс. 850 руб., а за брюки Лиза отдала 3 тыс. 490 руб. Знаменитость предпочла российский бренд Feelz.

«Какая нежная девушка», «Просто кукла Барби!», «Красавица», — написали восторженные поклонники Арзамасовой.

Напомним, ранее Лиза Арзамасова восхитила мужа миловидным образом. Актриса в кожаной мини-юбке и кардигане с мишками прогулялась в Дубае.

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