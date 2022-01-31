Причина в ревности? Мужа финалистки конкурса «Мисс Россия» обвинили в ее убийстве

Супруг Ксении Поповой, заявивший о ее пропаже, арестован за расправу над ней.

На днях муж победительницы конкурса «Мисс Кузбасс – 2010» и финалистки «Мисс Россия» Ксении Поповой Александр Попов обратился в полицию с заявлением о ее исчезновении.

Он рассказал, что жена еще летом улетела в Дубай и до сих пор не вернулась. Когда полицейские начали поиски, выяснилось, что Ксения Попова не пересекала границу.

Да и в показаниях Александра Попова следователям многое казалось подозрительным. Особенно то, что телефон Ксении все это время работал плюс-минус в пределах дома в Новой Москве, где живут Поповы.

Как потом выяснилось, Александр вел соцсети жены, чтобы не вызывать подозрений об исчезновении со стороны родных и близких Ксении.

Позже супруг Ксении Поповой под давлением неопровержимых улик сознался в убийстве жены. Оказалось, что красавица уже пять месяцев, как мертва.

«В тот день они с женой сильно поссорились, как объясняет Попов. Якобы приревновал ее. Он нанес Ксении несколько ударов по голове. Поняв, что супруга умерла, он решил избавиться от ее тела. Дочка в момент ссоры родителей была в соседней комнате. Ребенка Попов на несколько дней отвез к знакомым. Вернувшись домой, расчленил тело супруги, расфасовал в черные мешки от мусора и вывез за город. Привязав к мешкам камни, он выбросил останки бывшей «мисс Кузбасс» в реку Десна», — рассказал kp.ru источник в правоохранительном ведомстве.

Суд Москвы арестовал мужчину по обвинению в убийстве Ксении Поповой.

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