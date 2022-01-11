«Никогда не говори «никогда»: «Мисс Россия – 2013» Эльмира Абдразакова пришла на «Дом-2»

Красавица заявила, что постарается построить любовь с одним из участников.

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия – 2013» Эльмира Абдразакова в Instagram сообщила, что будет участвовать в «Доме-2».

«Ну что, дорогие мои, время раскрывать карты. В последнем интервью я зареклась, что никогда больше не буду участвовать в реалити-шоу. Но, как говорится, никогда не говори «никогда». Эльмира Абдразакова

По словам Абдразаковой, для нее участие в шоу — некий социальный эксперимент. Прежде всего над собой. Ей интересно, как она сможет взаимодействовать с участниками и строить любовь. Как сказала красавица, все смогут увидеть ее на канале «Ю».

Напомним, что Эльмира Абдразакова родом из Междуреченска. Этот город находится на Кузбассе, в Кемеровской области.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.