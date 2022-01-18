«Папина дочка» на вторых ролях?»: Карпович «увязалась» в Дубай за «мажором», не оставив Прилучного наедине с экс-женой

Многие поклонники подшучивают над тем, что Павел Прилучный отдыхает в теплых краях сразу с двумя женщинами.

Свежие снимки в микроблоге «мажора» Павла Прилучного пестрят забавными комментариями. Поклонники буквально соревнуются в искрометности, обсуждая путешествие актера в Дубае. Там Павел отдыхает вместе с бывшей женой Агатой Муцениеце и их общими детьми: девятилетним сыном Тимофеем и шестилетней дочкой Мией. В отпуск за «мажором» увязалась и «папина дочка» Мирослава Карпович. Актриса поделилась снимком из пустыни, подписав кадр: «Анжелика и Султан», намекая на себя и Прилучного.

Теперь поклонники называют «мажора» не иначе как «шейх», «гаремный искуситель» и «Султан». Все из-за того, что Прилучный умудряется угодить сразу двум женщинам — бывшей жене и нынешней подружке.

«Папина дочка» на вторых ролях?», «Там Анжелика где-то в песках завалялась», «Вы и султан, и араб с двумя женщинами одновременно в Дубае», «Его Величество, шейх, Павел Азиз аль бин Прилучный», «Павел ибн Прилучный», «Пассия увязалась за «мажором», «Арабам разрешено многоженство?», «Прямо настоящий шейх!! Очень рада, что Павел со своей семьей, подруги — все это приходящее», — пишут фолловеры.

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