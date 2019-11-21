Пожар в Новой Москве разросся на тысячу квадратных метров

Сотрудники МЧС делают все, чтобы справиться с огнем.

Все началось с возгорания двухэтажного жилого здания в поселении Мосрентген, которое произошло еще в 14 часов. Тогда никто не ожидал, что пожар в новой Москве достигнет таких масштабов.

Здание, теперь уже было, деревянным, а площадь пожара уже тогда достигала 150 квадратных метров, к счастью, люди успели покинуть помещение до появления жертв.

Обычный пожар, но его площадь только растет, по сообщениям сотрудников МЧС, теперь пламя бушует аж на тысяче квадратных метров. Свидетели сообщали, что в тушении помогал пожарный вертолет — сообщают РИА Новости.