Похоронят рядом с женой: сын Куравлева рассказал, где пройдет прощание с актером

Также Василий Куравлев опроверг гуляющие слухи, что у семьи народного артиста нет денег на его похороны.

Леонид Куравлев в прошлом году отметил 85-летие. В кино он дебютировал еще студентом и смог добиться славы. Артист отметился в десятках картин — от «Мимино» до «Семнадцати мгновений весны».

30 января стало известно, что актер ушел из жизни. С лета 2021 года он жил в доме-пансионате для пожилых людей в Москве. Его госпитализировали в больницу с пневмонией. Умер Куравлев от остановки сердца.

Его смерть стала ударом для многочисленных друзей, коллег и родных. Стало известно, что прощание с легендой кино пройдет 1 февраля в 11 часов в Центральной клинической больнице. В этот же день пройдут похороны.

Тело придадут земле на Троекуровском кладбище. Леонида Вячеславович будет похоронен рядом с его женой Ниной Васильевной.Эту информацию подтвердил сын артиста Василий Куравлев.

Он также опроверг слухи, что семья звезды якобы не имеет денежных средств на его похороны. Наследник актера негодует, что за последние дни вокруг их семьи появилось много ложных слухов.

«Мы не нуждаемся в помощи, со всеми заботами справимся. Никакого разлада в семье нет. Отношения с отцом у нас с сестрой Катей были прекрасные. Мы — его любимые дети. А то, что отец оказался в последний год жизни в тех заведениях, о которых писали СМИ, было вызвано предписаниями врачей и его диагнозами. Было нереально в той ситуации держать отца дома. Поэтому ставить нам это в вину несправедливо и нечестно», — пояснил Василий.

Также он отметил, в пансионате за его отцом ухаживали должных образом. А в хоспис артиста перевезли, так как это было решение врачей.

«Нам сказали: хоспис — единственное решение. Действительно там его поддерживали, как могли. Не ограничивали и нас в возможности его навещать. Мы были рядом до последнего его вздоха», — заявил сын Куравлева, пишет издание «Комсомольская правда».

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