В 85 лет умер народный артист Леонид Куравлев

В 85 лет умер народный артист России Леонид Куравлев, последние дни он находился в хосписе. О трагедии сообщил Первый канал 30 января.

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Напомним, в январе Леонид Куравлев попал в реанимацию, куда его доставили из пансионата для пожилых людей. У исполнителя главной роли фильма «Афоня» была температура, диагностирована пневмония.

В последние годы актер вел затворнический образ жизни и ни с кем не хотел общаться после смерти своей жены Нины Васильевны в 2012 году. Она была похоронена на Троекуровском кладбище. Где будет погост Леонида Куравлева, пока неизвестно.

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