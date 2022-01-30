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В 85 лет умер народный артист Леонид Куравлев

«Афоня» последние дни своей жизни провел в хосписе.

В 85 лет умер народный артист Леонид Куравлев
Леонид Куравлев. Фото: Global Look Press

В 85 лет умер народный артист России Леонид Куравлев, последние дни он находился в хосписе. О трагедии сообщил Первый канал 30 января.

Леонид Куравлев.
Леонид Куравлев. Фото: Global Look Press

Напомним, в январе Леонид Куравлев попал в реанимацию, куда его доставили из пансионата для пожилых людей. У исполнителя главной роли фильма «Афоня» была температура, диагностирована пневмония.

В последние годы актер вел затворнический образ жизни и ни с кем не хотел общаться после смерти своей жены Нины Васильевны в 2012 году. Она была похоронена на Троекуровском кладбище. Где будет погост Леонида Куравлева, пока неизвестно.

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