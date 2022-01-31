Успел составить завещание: какое наследство и кому оставил Леонид Куравлев

30 января не стало Леонида Куравлева. Легендарный советский и российский актер скончался в хосписе от сердечного приступа. Коллеги, друзья и поклонники скорбят о невосполнимой утрате.

Известно, что о своем наследстве Леонид Куравлев побеспокоился заранее – завещание было составлено давно. Актер отписал все имущество на общую сумму в 100 млн рублей своим сыну и дочери – 44-летнему Василию и 49-летней Екатерине Куравлевым. Кроме того, у звезды кинематографа осталось трое внуков.

Между детьми Куравлева будет поделена квартира в самом центре Москвы, где Леонид Вячеславович жил последние годы, — это 5-комнатная квартира в Доме на набережной, из окон которой открывается панорама на Москву-реку и Храм Христа Спасителя. В подъезде, где жил Куравлев, всего 22 квартиры – по 2 на площадке, и цена на жилье, как у Куравлевых, начинается от 82 млн. руб.

Также в завещании указана дача в Подмосковье, которой владел артист еще с советских времен. Ее стоимость варьируется в пределах 10 млн. рублей. Также у звезды остались сбережения, пишет «Комсомольская правда».

Распорядился Леонид Куравлев и насчет своего погребения. Известно, что он хотел быть похоронен рядом с женой Ниной на Троекуровском кладбище – на надгробии уже много лет выбито его имя.

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