«Через неделю – Монро!»: Хромченко назвала юбку, которая улучшает походку

В сочетании со шпильками она может творить чудеса.

На шоу Первого канала «Модный приговор» преобразили гостью, которая посвятила свою жизнь спасению животных. Она давно забыла про свой внешний вид и переоделась в удобные брюки, чтобы проще было заниматься волонтерством. Однако стилисты решили, что ей больше подойдет юбка.

Модные эксперты выбрали для участницы фэшн-преображения узкую юбку из кожи с разрезом спереди, куртку с кожаной основой и тканевыми рукавами, джемпер и трендовые ботинки на высокой подошве.

Многие участники программы заметили, что героиня вышла на подиум уже другой походкой. Эвелина Хромченко заявила, что тут свою роль сыграла узкая юбка.

«Узкая юбка очень дисциплинирует женскую походку. Не нужно никаких упражнений! Вот такая юбка, только с маленьким разрезом, и достаточно высокие каблуки — и вы будете через неделю Мэрилин Монро!» — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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