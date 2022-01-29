Будто сшиты из двух: Рогов показал джинсы – хит сезона всего за 2500 рублей

В Balenciaga практически точно такие же стоят 50000 рублей,

Александр Рогов рекомендовал на авторском YouTube-шоу Rogov live модные джинсы. Их изюминка – они сшиты как будто из двух разных брюк.

В масс-маркете стилист обнаружил такие джинсы всего за 2500 рублей, при этом похожие модели выпустили и люксовые бренды. Сам ведущий не отказал себе в модной покупке.

«Эти вообще бомба, я сейчас себе в Balenciaga купил такие же, сшитые из двух разных, по скидке за 50000 рублей. Джинсы эти рекомендую! И классно, что тут карманы контрастные, такие а-ля Vetements», — прокомментировал Рогов.

К слову, модный эксперт не раз говорил, что джинсы можно смело покупать в масс-маркетах. По качеству они не хуже дорогих.

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