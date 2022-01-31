Какое наследство оставил своим родным Виктор Мережко

Еще одна тяжелая потеря в конце января — в возрасте 84 лет от последствий коронавируса ушел из жизни известный режиссер и сценарист Виктор Мережко. Именно по его сценариям были сняты такие знаменитые фильмы, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться». Всего же его фильмография насчитывала свыше 70 картин.

Про Виктора Мережко говорили, что он лучше всех понимал женщин. А он признавался в интервью, что счастлив жить в женском мире. Это непостижимо, это другая планета, очень красивая, очень загадочная, достойная и желаемая, пояснял сценарист.

Женщины в судьбе Виктора Мережко

Женские характеры для своих фильмов он брал прямо из жизни. Например, прототипом главной героине в картине «Родня» стала теща Виктора Мережко. И когда исполнитель одной из главных ролей в этом фильме Никита Михалков увидел ее, то произнес: «Слушай, так это же героиня нашей картины «Родня!».

«Вообще-то сценарий сначала назывался «Была не была» — была ли эта жизнь, или не была эта жизнь? Никита дал ему название «Родня», — вспоминал Виктор Мережко.

Сценарист признавался, что всегда был неравнодушен к женскому полу. Однако почти всю жизнь прожил с одной женщиной — женой Тамарой, с которой познакомился в 20 лет. Девушке же на тот момент было 16. Тамара не сразу ответила Виктору взаимностью, поскольку тогда была влюблена в своего парня. Но постепенно ее сердце оттаяло, и девушка сделала выбор в пользу будущего кинематографиста.

В этом браке на свет появились дочь Мария и сын Иван. Союз продлился больше 30 лет. Виктор Мережко в своих интервью рассказывал, что, бывало, действительно смотрел на других женщин, но у него никогда и не было мысли оставить супругу. Она умерла от рака, но долго скрывала свою болезнь. И Виктор Мережко дал клятву своим детям, что больше никогда не приведет в дом новую мачеху для них. Свое обещание он сдержал, хотя однажды оказался в шаге от его нарушения.

В 60 лет сценарист по-настоящему влюбился в 25-летнюю девушку. Этот роман продлился три года.

«Но потом я понял, что попадаю в цепкие ручки и, когда мне будет 70, а потом 80 лет, эта женщина сделает моих детей обездоленными. Свои желания она выдала одной фразой. Я ей сказал, что записал квартиру на дочку, а она не задумываясь спросила: «А мне?» И я понял: это не любовь, а прагматика», — сказал тогда Виктор Мережко.

Где жил Виктор Мережко

Сценарист жил в своей московской квартире, неподалеку от метро «Аэропорт». Также в одном из своих интервью «Аргументам и фактам» в конце 2017 года он рассказывал о том, что занимался обустройством дачи. Его дочь Маша приобрела в деревне под Рузой красивый дом.

«Люди, которые там жили раньше, обустраивали его под себя. Дом был деревянный, и, когда шли ремонтные работы, случился пожар. Так он до сих пор и стоит недостроенным».

Виктор Мережко рассказывал изданию, что летом там жить можно, а зимой очень холодно — дом нужно было утеплять. Хотя с нынешним климатом уже и лето не лето…

«В июле поехал на дачу поработать. А там, во‑первых, Интернет не ловится, а мне он для работы нужен, а во‑вторых, лето выдалось холодное и в доме было прохладно. В общем, дача у меня хорошая, но ее еще надо доводить до ума», — пояснял Виктор Мережко.

Однако последние десять лет, после съемок сериала «Сонька — Золотая Ручка» сценарист и режиссер жил в Санкт-Петербурге, где приобрел квартиру. В городе на Неве Мережко преподавал в Институте кино и телевидения.

У актера остались дочь Мария и сын Иван.

«Если нет завещания, то наследство будет делиться в равных долях между сыном и дочерью. Ну а если Виктор Мережко завещал все кому-то другому — другу или любимой женщине, — то дети не будут иметь на него право», — сказал адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев.

Светлая память талантливому актеру и режиссеру!

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