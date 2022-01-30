Умер Виктор Мережко

Известному актеру, режиссеру и драматургу было 84 года.

Поздно вечером в воскресенье, 30 января, пришла скорбная новость. На 85-м году жизни скончался известный режиссер, актер, писатель, драматург и телеведущий Виктор Иванович Мережко.

Информацию о смерти Виктора Мережко ТАСС подтвердили в Союзе кинематографистов России.

«Да, это так», — ответили в Союзе на вопрос журналистов о судьбе Виктора Мережко.

Виктор Мережко написал сценарии к таким фильмам, как «Трясина», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя — уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и «Курочка-ряба», а также сериалам «Провинциалы» и «Сонька — Золотая Ручка».

Виктор Мережко также являлся сценаристом мультфильмов «Василиса Прекрасная», «Премудрый Пескарь», «Волчище — серый хвостище», «Медведь — липовая нога» и «Приключения пингвиненка Лоло».

Как режиссер Виктор Мережко создал сериал «Сонька — Золотая Ручка» и телефильм «Новогодние мужчины».

Напомним, в тот же день, 30 января, не стало и известного актера Леонида Куравлева.

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