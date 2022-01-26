«Добротные!»: Рогов рекомендовал сапоги-трубы, которые стали хитом сезона

Они выглядят элегантно и в тоже время удобны в носке.

Александр Рогов на своем YouTube-канале Rogov live сделал модный шопинг-влог. В его рамках стилист проходится по магазинам масс-маркета и дает свои рекомендации к покупкам.

Ранее мы писали о модных сапогах унтах и «мюлях-уродах» из экомеха, которые обнаружил Рогов на полках магазинов демократичного сегмента. И если о лохматых сапогах он высказался в негативном ключе, поскольку они подходят только для фотосессий, то туфли он советовал к покупке. Ведущий уверен, что с ними можно составить отличные луки.

Также Рогов посоветовал присмотреться к сапогам-трубам, которые стали настоящим хитом этого сезона. За счет широкого голенища их можно носить как с юбками и платьями, так и с брюками, заправляя их по моде внутрь обуви. Кроме того, они имеют хоть и высокий, но устойчивый, широкий каблук.

«Эти сапоги добротные! Из можно рекомендовать!» — сказал Александр Рогов.

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