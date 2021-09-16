«Выглядит это суперкруто!»: Рогов показал, как красиво подать тренды сезона – заправленные в сапоги брюки

Ранее стилист признавался, что не любит это направление моды, но теперь он нашел выход из положения.

На YouTube-шоу Rogov live стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал о новом тренде сезона – заправленных в сапоги брюках. Эксперт признался, что это направление моды ему совсем не нравится, но не стал отрицать, что модницы наверняка будут так наряжаться.

Чуть позже Рогов в своем проекте «Шоп-контент» нашел выход из этой ситуации — подобрал лук с сапогами и брюками, которые хорошо сочетаются между собой. И показал его зрителям.

«Вот классный пример!» — сказал он.

На подиуме ведущий представил комплект, который был в одной цветовой гамме с сапогами и принт брюк хорошо смотрелся с рисунком на обуви. Кроме того, сапоги были невысокими и с широким голенищем, за счет чего штанины вполне органично входили в них, не вызывая диссонанса. Под жакетом мужского кроя оказался кардиган и футболка.

«Выглядит это просто суперкуруто! Реально суперкруто! Это инвестиции в сезон. Во-первых, это брючный костюм, если еще не купили, обязательно приобретите! Во-вторых, кардиган. В-третьих, сапоги с широким голенищем. Ну и суперкрутой стилистический прием. Заправляем и не паримся!»

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