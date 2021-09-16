«Тренд не всем подойдет»: какие сапоги сейчас в моде и как их носят с брюками, показал Рогов

Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live рассказал о том, какие сапоги будут актуальны в осенне-зимнем сезоне. В моде останутся казаки, которые уже давно отвоевали статус классики и вряд ли уйдут с подиумов. Активно заявят о себе ботфорты, как с плоской подошвой без каблуков, так и на шпильке, с острым мысом. Особого внимания при этом заслуживают цветные имиджевые модели из сатина.

Новинка сезона — жокейские сапоги с круглым носом, невысоким широким каблуком и прямым голенищем до колена. Декоративных элементов на них, как правило, нет. Это максимально простые модели.

Модницы в этом сезоне вспомнят тренд конца 90-х — начала 2000-х, когда в такие сапоги заправляли брюки. Александр Рогов признал, что стритстайлерши будут так делать точно, хотя ему это стилевое направление, мягко говоря, не нравится.

«Это ненавистный мне тренд!» — высказался стилист. А когда его помощница Мадам Шу нарядилась в такой лук, он сказал:

«Вот, тренд сезона! Жуть! Я вспоминаю себя в институте в 2000-х, вот это было как раз так — надеть сапоги и в них штаны заправить. Жесть! Это тренд, который не всем подойдет на самом деле».

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