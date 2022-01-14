«Как быстро повзрослела»: дочь покойной Началовой в алом жакете предстала с другом мамы

Вера Алдонина запечатлелась на благотворительном концерте с Александром Панайотовым.

Дочери покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной в декабре исполнилось пятнадцать лет.

Девочка унаследовала мамины таланты, она часто выступает на концертах и уже завоевала любовь поклонников.

На днях Вера Алдонина стала участницей благотворительного вечера, где выступила с несколькими номерами и в разных амплуа.

Во время концерта Веру Алдонину поддерживали ее бабушка с дедушкой по маме и друг покойной Юлии Началовой, певец Александр Панайотов.

Фотографией в обществе известного исполнителя Вера Алдонина поделилась в микроблоге. В кадре она предстала в алом жакете и полосатых гольфах.

«Верунька! Браво! Какая ты умничка! Пусть все твои мечты сбываются! У тебя дар во всем!», «Как быстро повзрослела», «Верочка, какая ты красавица! И ум, и душа, и воспитание — все чувствуется и украшает тебя! Будь собой! Будь счастливой!» — высказались поклонники Веры Алдониной под ее снимками с благотворительного концерта.

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