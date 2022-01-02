«Любимый тигр Юлии»: мама покойной Началовой предстала в блузе с анималистичным принтом у елочки

Таисия Началова поделилась снимком, который сделала в новогоднюю ночь.

Мама покойной певицы Юлии Началовой Таисия Началова поздравила свою аудиторию в Instаgram милым фото.

Она поделилась своими снимками, которые сделала в новогоднюю ночь в собственной квартире. На одном из кадров она запечатлелась с мягкой игрушкой – тигром, который когда-то принадлежал ее дочери Юле.

А на другом предстала рядом с празднично украшенной елочкой.

«Новогодняя ночь и символ года! С Новым, 2022, годом!», — написала Таисия Началова под фото.

Новый год Таисия Началова встречала в блузе с принтом в виде полос тигра. Подписчики тут же отозвались на публикацию и сделали комплименты маме Юлии Началовой.

«С Новым годом, Таисия Николаевна! Крепкого вам здоровья, счастья, терпения, удачи! Вы сильная женщина», «Нежная и красивая, как и ваша дочь», «Любимый тигр Юли, он несомненно всем принесет счастье в этом году», — высказались в Сети.

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