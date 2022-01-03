«Это был ее выбор»: мачеха дочери покойной Началовой оправдалась за отсутствие Веры в доме отца на Новый год

Молодая жена футболиста Евгения Алдонина Ольга подробно рассказывала подписчикам, как ее семья встречала Новый год в загородном доме.
Было очень весело. Дружная компания развлекалась до утра. А первого января в гости к детям пары приходили Дед Мороз и Снегурочка.
Вот только на этих кадрах не было старшей дочери Евгения Алдонина от брака с ныне покойной певицей Юлией Началовой Веры. Взволнованные поклонники тут же забросали мачеху девочки вопросами.
Ведь Вера Алдонина любит проводить время с семьей папы. Вероятно, что-то произошло, она могла обидеться и не приехать в гости к отцу, его жене и младшим братишке и сестренке. Но Ольга Алдонина поспешила успокоить разволновавшуюся аудиторию.
Она записала видеообращение, в котором рассказала, что Вера Алдонина приедет в гости в ближайшее время.
«Много вопросов по поводу Веры, почему она не с нами. Вера отмечала Новый год со своей школьной подругой. Это был ее выбор. Поэтому, не переживайте. Все хорошо у нас, мы на связи каждый день и скоро встретимся», — рассказала Ольга Алдонина.
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