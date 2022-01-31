«Мне снится Тамара»: Виктор Мережко перед смертью признавался, что к нему являлась покойная жена

В воскресенье, 30 января, поздно вечером стало известно о смерти сценариста, режиссера и актера Виктора Мережко.

84-летний знаменитый кинодеятель скончался от последствий коронавируса.

В этот же день, 30 января, умер 85-летний известный артист Леонид Куравлев. Оба талантливых человека тяжело переживали смерти своих любимых жен.

Как и Куравлев, Мережко после потери супруги не стал вступать в новый брак. Когда в 1997 году умерла жена Виктора Мережко Тамара, он пообещал своим детям, что у них никогда не будет мачехи. И свое слово сдержал.

В одном из последних своих интервью Виктор Мережко признавался, что в Тамара часто приходила к нему во снах.

«Мне снится Тамара, удивительно, но она всегда чем-то недовольна, почему-то все время ругает меня. Уже не помню, за что, но претензии были: «Что ты так стоишь? Почему так оделся?» — приводит высказывание Виктора Мережко «Комсомольская правда».

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