«Закрывала глаза на мои измены»: Виктор Мережко при жизни признавался, что не был верен жене

Режиссер и сценарист Виктор Мережко, который ушел из жизни в возрасте 84 лет, ранее в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как покорил сердце своей единственной жены Тамары.

«Я закончил полиграфический институт и поехал в Ростов-на-Дону на свою родину работать. Сам туда напросился. Был инженером-технологом полиграфической промышленности в газете. Сначала трудился замначальника цеха. Потом начальником цеха плоской печати». Виктор Мережко

Как рассказывал Виктор Мережко, свою жену он «склеил на ростовском Бродвее». «Она сначала в упор меня не замечала. Я был ей не интересен. Ей было на момент нашего знакомства всего 17 лет. Я ухлестывал за ней и добился своего. Тамара была самая красивая девочка на ростовском Бродвее. Чуть позже ради прописки в Москве я пошел на фиктивный брак. Был год женат на другой женщине. Хотя любил всегда, конечно, Тамару. Причем Вера, моя фиктивная жена, рассчитывала больше, чем на фиктивный брак. Парень я был завидный. Потом мы с Верой все-таки развелись. Скажу честно: жена закрывала глаза на мои измены. Она была очень мудрая. В последние годы своей жизни служила Богу», — говорил Виктор Мережко.

больше по теме Первая любовь из кордебалета: почему Виктор Мережко не женился в молодости на циркачке Сценарист и кинодраматург рассказывал о своей юности в студии у Бориса Корчевникова.

Напомним, что жена Виктора Мережко ушла из жизни в 1997 году в возрасте 51 года. У сценариста от нее остались двое детей – дочь Мария и сын Иван.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.