Годилась во внучки: почему Виктор Мережко не женился на молодой поклоннице после смерти жены

Как рассказывал режиссер, в какой-то момент он без ума влюбился в молодую особу.

Режиссер и сценарист Виктор Мережко, который ушел из жизни в возрасте 84 лет, ранее в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как после смерти жены Тамары влюбился в молодую поклонницу. Девушка годилась ему во внучки.

«Я влюбился в молодую девушку. Ей было всего 25 лет. Но меня высшие силы остановили от женитьбы и дети, которым я обещал после смерти их мамы, что у них никогда не будет мачехи. Сын и дочь в какой-то момент напомнили, что я давал обещание никогда не жениться. Слово я сдержал». Виктор Мережко

Как отмечал Виктор Мережко, любая привязанность — это всегда муки. «Эта молодая девушка забирала у меня энергию. Причем у нее был еще параллельно роман с другим мужчиной. Отношения с ней — химия и энергетическая ловушка. Я был для нее мужчиной по выходным», — говорил режиссер и сценарист.

Напомним, что Виктор Мережко был женат всего один раз. От жены Тамары, которая умерла в возрасте 51 года, у него двое детей.

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