«Умница-красавица»: Ольга Орлова рассекретила дочку своего нового мужа

Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова довольно часто устраивает интерактивы с подписчиками в Instagram.

Теледива не уходит от ответа на прямые вопросы.

Так, она откровенно рассказала о детях своего мужа-бизнесмена. Как выяснилось, у мужчины есть взрослая дочка.

Судя по всему, Ольга Орлова сумела подружиться с падчерицей и тепло о ней отзывается.

«У него взрослая дочь, умница-красавица», — охарактеризовала наследницу мужа Ольга Орлова.

Напомним, у самой экс-солистки группы «Блестящие» есть взрослый сын Артем от первого брака.

У Ольги Орловой и ее наследника прекрасные отношения, юноша принял выбор своей мамы, он дружен с ее мужем.

Ольга Орлова и ее избранник вступили в официальный брак в сентябре этого года. Сейчас пара строит общий дом, в который планирует переехать вместе с собаками. Ольга Орлова не мыслит себя без питомцев.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.