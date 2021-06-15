«Было неприятно»: Семенович объяснила, почему они с Орловой не пришли на концерт памяти Фриске

Певица Анна Семенович во время интервью Василию Конову в рамках его шоу объяснила, почему не пришла вместе с Ольгой Орловой на концерт памяти Жанны Фриске.

«Нас не позвали на концерт. Потом обвинили, якобы мы не пришли. Это было так некрасиво. Этим занимался какой-то мальчик-администратор. Я даже не помню, как его зовут. Мне звонит Ольга Орлова и говорит: «Аня, ты что-то знаешь про концерт?» Ей утром в день концерта позвонила Наташа, сестра Жанны Фриске, и говорит: «А ты вечером будешь на концерте?» Орлова сказала, что впервые слышит. Она улетала на гастроли». Анна Семенович

Как отметила Семенович, позже в соцсетях их стали обвинять, что они не пришли почтить память подруги. «Мы просто не знали об этом. Это было удивительно и неприятно. Мы с Жанной всегда общались. Даже когда она ушла из группы. Жанна давала советы по костюмам и хореографии. Она была лидером и помощницей такой для девчонок», — заметила Семенович.

Напомним, что Анна Семенович пела в «Блестящих» с 2003 по 2007 год. Затем она смогла построить достаточно успешную сольную карьеру.

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