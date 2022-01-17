«На нашей семейной супер-стройке»: Ольга Орлова поделилась кадрами из строящегося особняка

Осенью прошлого года Ольга Орлова вышла замуж. Певица и телеведущая долго скрывала своего возлюбленного от публики и даже о дне свадьбы умолчала. Лишь спустя время призналась, что является законной женой бизнесмена по имени Валерий, который старше ее на десять лет.

Накануне молодожены вернулись из отпуска, который провели в Антарктике. И принялись за стройку. Ранее 44-летняя ведущая рассказывала, что они с Валерием взялись за строительство своего семейного гнездышка.

«Сегодня был насыщенный день, были на нашей семейной супер-стройке. Хотела немного поснимать для вас в сторис, но потом поняла, что пока снимать особо нечего», — написала Орлова с своем инстаграме.

Напомним, у Ольги Орловой есть взрослый сын Артем от первого брака.

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