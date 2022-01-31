Первая любовь из кордебалета: почему Виктор Мережко не женился в молодости на циркачке

Сценарист и кинодраматург рассказывал о своей юности в студии у Бориса Корчевникова.

Режиссер и сценарист Виктор Мережко, который ушел из жизни в возрасте 84 лет, ранее в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказывал о своей юности и первой любви.

«Я в молодости был увлечен циркачкой Людмилой. Чуть не женился на ней. Она состояла в кордебалете ростовского цирка тогда. Но я скажу, что цирк – это легкомысленное дело, не семейное». Виктор Мережко

Как рассказывал Виктор Мережко, уже тогда он понимал молодым умом, что Тамара, которая стала в будущем его женой, лучший для него вариант. «Тамара с родителями жили хорошо. У них в центре Ростова-на-Дону стоял дом, окруженный забором. Наташа Гундарева потом была в гостях у моего тестя и тещи. Ела борщ. На заборе еще написала, что ела в этом доме борщ. Тамара — красивая девочка из обеспеченной семьи, поэтому я и выбрал ее», -говорил Виктор Мережко.

Напомним, что Виктор Мережко – народный артист России. Он — лауреат государственной премии СССР.

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