Рядом с женой: дочь рассказала, где будет похоронен Виктор Мережко

Режиссер и сценарист ушел из жизни 30 января на 85-м году жизни.

В последнее воскресенье января российский кинематограф осиротел вдвойне. Из жизни ушли легендарный актер и всенародный любимец Леонид Куравлев, а также режиссер и сценарист Виктор Мережко.

Виктор Мережко последние недели находился в реанимации. Как оказалось, у него было обширное поражение легких – дочь Мария предположила, что это коронавирус, хотя обследоваться отец не спешил. Да и в больницу обратился только когда сын настоял. После лечения у кинодеятеля отказала нога, сделали операцию, но буквально за неделю Виктор Иванович угас.

В беседе с «Комсомольской правдой» дочь Виктора Мережко рассказала, что похоронен отец будет в Москве, несмотря на то, что последние десять лет он жил и работал в Петербурге. Последнее пристанище режиссер обретет рядом с супругой Тамарой, которая ушла из жизни 24 года назад, на Троекуровском кладбище.

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