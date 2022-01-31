«Больше платили в обществе «Знание»: Ярмольник озвучил зарплату Куравлева за творческие вечера

Телеведущий Леонид Ярмольник заявил, что актер Леонид Куравлев напрочь был лишен какой-то звездности. Они вместе ездили зарабатывать деньги на творческие вечера от разных обществ.
«Больше всех платили в обществе «Знание» и обществе книголюбов. Леня как народный артист получал 70 рублей, а я — 50».
Как отметил Леонид Ярмольник, обычно именно он открывал творческую встречу, а затем представлял Леонида Куравлева перед зрителями. После этого показывали отрывок из какого-нибудь фильма с участием звезды, и он рассказывал интересные факты.
По словам Ярмольника, Куравлев не любил записки от зрителей. В правом пиджаке кармана у актера всегда лежали записки, на которые он отвечал ранее. Новая же записка отправлялась в левый карман, сообщает МК.ru.
Напомним, что Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.
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