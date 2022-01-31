«Стыдно за детей!»: Титова раскритиковала родственников Куравлева, отправивших актера в хоспис

Актриса Валентина Титова раскритиковала родных актера Леонида Куравлева. По ее мнению, они поступили просто ужасно, отправив его умирать в хоспис.

Как отметила Валентина Титова, Леонид Куравлев при жизни был блистательным артистом. Она не понимает, почему так тяжело было за ним ухаживать в последние годы его жизни, сообщает «Собеседник».

«Если подумать, вся наша жизнь — тяжело! А если подумать о том, кто он, что он сделал, сколько радости принес… Стыдно за детей!» Валентина Титова

Напомним, что Леонид Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

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