«Сам просился в дом престарелых»: стало известно последнее желание Леонида Куравлева

Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет 30 января. Последние дни он провел в хосписе, там же остановилось его сердце. Последние полгода артист жил в доме престарелых, куда его отправили дети. Но, по словам друга и продюсера Евгения Морозова, Куравлев сам хотел там жить.

«Когда у Леонида умерла жена, первое, что он сказал: «Отвезите меня в дом престарелых!». Он не только своим детям это говорил. Мы сидели с ним на лавочке у Театра Эстрады, он лично мне эти слова сказал. Увы, Куравлев утратил интерес к жизни. На работу выезжать перестал, отказывался от ролей. Из дома выходил только в магазин. А потом и вовсе перестал. Даже детям иногда не открывал дверь. Соседи приносили ему пакеты с едой, подкладывали под дверь», — цитирует «Комсомольская правда» Морозова.

Напомним, прощание с Леонидом Куравлевым состоится 1 февраля. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

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