«Ждал момента, чтобы соединиться с Ниной»: Сурикова раскрыла детали разговоров с Куравлевым

Как отметила режиссер, жизнь актера разделилась на две половины после смерти жены.

Режиссер Алла Сурикова рассказала о своих разговорах с актером Леонидом Куравлевым после смерти его жены Нины в 2012 году. По ее словам, жизнь актера разделилась на две половины.

«Он ездил практически каждую неделю на кладбище. Рассказывал, что на памятнике выбил свое имя. Ждал момента, чтобы соединиться с Ниной. Вот сейчас ты ушел к Нине». Алла Сурикова

Как отметила Алла Сурикова, она верит, что есть загробная жизнь, в которой можно встретиться со своими любимыми людьми. Она желает Леониду Куравлеву увидеться с любимой женой Ниной. В сердцах зрителей же останется память об этом актере, который оставил много доброты и улыбок в сердцах поклонников, сообщает МК.ru.

Напомним, что Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет. Причиной смерти легендарного и любимого многими советского актера стала остановка сердца.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.