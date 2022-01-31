«Насыпали мелочью»: участник «Дома-2» Данила Бухаров раскрыл свою зарплату на шоу

Как отметил блогер, на проекте новичкам практически ничего не платят.

Бывший участник «Дома-2» Данила Бухаров на Ютуб-канале «Едим спорт» в беседе со спортивным блогером Дмитрием Егоровым раскрыл подробности своего пребывания на шоу.

Как отметил Данила Бухаров, с новичками никто сразу контракт не подписывает. Это происходит только после того, как пробудешь на проекте несколько месяцев.

«Мне за почти два дня выдали 77 рублей. Насыпали мелочью. Даже на карту не перевели. Не объяснили, почему такая сумма. Что-то подписал, забрал. Потом дали водителя, который довез до дома». Данила Бухаров

Напомним, что шоу «Дом-2» выходит уже почти год на канале «Ю». Ранее шоу выходило на канале ТНТ, но от него было принято решение отказаться из-за низких рейтингов.

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