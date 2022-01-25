«Понял, что в жанре ток-шоу все обсуждено»: Комиссаров объяснил, почему придумал «Дом-2»

Как отметил создатель проекта, надо всегда ориентироваться на «запах времени».

Создатель скандального шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему в свое время родился этот проект.

«Я сейчас, честно сказать, сфокусирован на развитии своего нового проекта. А если говорить о прошлом, то именно я первый затронул на телевидении темы семейных ценностей. Это сейчас много программ о семье, но так было не всегда. Появился проект «Окна», который я создал. Нагиев для съемок ко мне специально из Питера приезжал. Я стараюсь всегда развивать что-то интересное и новое». Валерий Комиссаров

Как отметил Валерий Комиссаров, он в какой-то момент понял, что нужны перемены на телевидении.

«Увидел, что жанр ток-шоу отходит и все обсуждено. Сначала появился «Дом», потом — «Дом-2». Ведущим был сначала Басков, потому Собчак и Бородина. Недавно я подумал: «А какой сейчас запах времени?» И понял, что сейчас в моде кошки и собаки. Они никогда не гадят на стол просто так. На «Ютубе», в Instagram и других платформах будут сразу два мои канала. Один — «Первый кошачий», а второй — «Первый собачий». Главный вопрос этих программ — понять, кто из нас животные. Люди или все-таки кошки с собаками», — заявил Комиссаров.

Напомним, что проект «Дом-2» стал неимоверно популярен в России. У него до сих пор неплохие рейтинги. Впрочем, несколько лет назад они были еще выше.

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