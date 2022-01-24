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«Стервозная пришла»: Боня рассказала, благодаря кому «Дом-2» не закрыли вскоре после старта

Как отметила модель, благодаря ее подруге мужчины зависали перед экранами.

«Стервозная пришла»: Боня рассказала, благодаря кому «Дом-2» не закрыли вскоре после старта
Виктория Боня. Фото: Globallookpress.com

Модель Виктория Боня в шоу «Детали» заявила, что проект «Дом-2» долго бы не просуществовал, если бы не личность Алены Водонаевой.

Алена Водонаева
Алена Водонаева. Фото: Globallookpress.com

«Водонаева сделала этот проект. Если бы не Алена, этот проект так бы далеко не зашел. Вот представьте, она не пришла. Он бы через три месяца и закончился, как и планировался».

Виктория Боня

По словам Виктории Бони, именно Водонаева добавила «Дому-2» необходимого огня. Рейтинги неимоверно выросли. Как отметила Боня, Ольга Бузова была на шоу просто куколкой.

«Она вся такая добрая, юная, позитивная. Аленка стервозная пришла. Мужчины зависали у экранов, глядя на нее», — заметила Виктория Боня.

Напомним, что несколько месяцев назад Алена Водонаева и Виктория Боня помирились после долгих лет конфликта. В последнее время они в восторженных тонах высказываются друг о друге.

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Алена ВодонаеваВиктория БоняОльга БузоваШоу "Детали"Шоу "Дом-2"