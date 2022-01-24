«Стервозная пришла»: Боня рассказала, благодаря кому «Дом-2» не закрыли вскоре после старта

Как отметила модель, благодаря ее подруге мужчины зависали перед экранами.

Модель Виктория Боня в шоу «Детали» заявила, что проект «Дом-2» долго бы не просуществовал, если бы не личность Алены Водонаевой.

«Водонаева сделала этот проект. Если бы не Алена, этот проект так бы далеко не зашел. Вот представьте, она не пришла. Он бы через три месяца и закончился, как и планировался». Виктория Боня

По словам Виктории Бони, именно Водонаева добавила «Дому-2» необходимого огня. Рейтинги неимоверно выросли. Как отметила Боня, Ольга Бузова была на шоу просто куколкой.

«Она вся такая добрая, юная, позитивная. Аленка стервозная пришла. Мужчины зависали у экранов, глядя на нее», — заметила Виктория Боня.

Напомним, что несколько месяцев назад Алена Водонаева и Виктория Боня помирились после долгих лет конфликта. В последнее время они в восторженных тонах высказываются друг о друге.

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