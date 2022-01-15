«В тюрьме исправился»: Абдразакова объяснила, почему пришла на «Дом-2» к экс-парню Водонаевой

Как отметила «Мисс Россия-2013» она верит, что Алексей Адеев стал другим человеком.

«Мисс Россия-2013» Эльмира Абдразакова объяснила, почему пришла на проект «Дом-2» и постарается построить любовь с бывшим возлюбленным модели Алены Водонаевой 42-летним Алексеем Адеевым.

Отметим, что Адеев в свое время угодил в тюрьму прямо со съемочной площадки «Дома-2». Выяснилось, что до телестройки он работал в риэлтерской фирме и обманул первую же клиентку, которая к нему пришла. В колонии он провел четыре с половиной года, сообщает «Комсомольская правда».

«Верю, Леша в тюрьме исправился, вырос и стал более саморазвитым. Ведь, выйдя из тюрьмы, он продолжил жить, радоваться. Влюбляться, и строил свой бизнес». Эльмира Абдразакова

Напомним, что Эльмира Абдразакова никак не может устроить свою личную жизнь. Она отмечала, что через полгода после начала отношений парни по какой-то причине отворачиваются от нее.

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