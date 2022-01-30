Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актер Леонид Куравлев будет похоронен на Троекуровском кладбище в родственном захоронении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знающий пожелания близких актера.

Он добавил, что прощание с народным артистом планируют провести в Центральном доме кинематографистов. Однако позже в Союзе кинематографистов РФ журналистам сообщили, что открытого прощания со звездой советского кино может и не быть – это как решат родственники умершего. А похороны, скорее всего, состоятся во вторник, 1 февраля.

Напомним, известный артист умер в возрасте 85 лет 30 января. Перед смертью он страдал от пневмонии и деменции. Звезда кино был доставлен в больницу из дома престарелых, где к тому моменту находился уже полгода. К детям актера тут же возникло много вопросов, в частности, почему Леонид Вячеславович жил в пансионате, а не дома под присмотром родственников.

Из медицинского учреждения Куравлева направили в хоспис, где он прожил свои последние дни.

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