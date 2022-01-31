«На мебель пять миллионов»: Анна Бузова обустраивает новую квартиру

Младшая сестра Ольги Бузовой уже потратила на ремонт около шести миллионов.

Анна Бузова живет с бизнесменом Константином Штрыковым. Пара обустраивает новую квартиру, куда планирует заселиться в ближайшее время. По слухам, элитную недвижимость Анне помогла купить старшая сестра – Ольга Бузова.

Накануне Бузова-младшая сообщала, что на ремонт они уже потратили около шести миллионов рублей, теперь еще около пяти нужны на мебель.

«А нам тут прислали просчет на мебель. Я чуть телефон не выронила. Учитывая, что вложено уже в ремонт около пяти-шести миллионов, и надо еще минимум два-три, на мебель пять миллионов мы точно не закладывали», — написала Бузова-младшая.

больше по теме Анна Бузова поздравила сестру, хотя и не была приглашена на праздник Ольга Бузова отметила день рождения без близкой родственницы.

Напомним, между родными сестрами – напряженные отношения. Ольга, которая недавно отметила свой 36-й день рождения в Сочи, не пригласила Анну в свою компанию.

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