Анна Бузова поздравила сестру, хотя и не была приглашена на праздник

Ольга Бузова отметила день рождения без близкой родственницы.

В 36-й день рождения Ольги Бузовой ее младшая сестра Анна разместила в личном микроблоге архивный снимок знаменитости. Таким способом Анна Бузова поздравила родственницу.

Малышка Аня с короткой стрижкой позировала рядом с белокурой Олей. К этому фото Бузова оставила подпись с теплыми словами и эмодзи в виде красного сердца.

«Сегодня прекрасный день — день рождения Оли. Будь самой счастливой!» — скромно поздравила Анна свою старшую сестру.

К слову, Анна не посетила праздник исполнительницы хита «Мало половин». Ольга Бузова на Крещение собрала своих подруг. Позже они отметили и день рождения знаменитости.

Близкие люди Бузовой устроили сюрприз артистке, ворвавшись в номер и подарив роскошные подарки. В числе гостей Ольги не было ее младшей сестры.

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Напомним, ранее мама Ольги Бузовой рассказала о последних романтических отношениях дочери. Ирина Бузова высказала свою точку зрения на расставание певицы с Давидом Манукяном.

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