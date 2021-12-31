«Отпустить ситуацию с сестрой и не нервничать по пустякам»: Анна Бузова озвучила планы на 2022 год

Между родственницами в последнее время снова возникло недопонимание.

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна в сторис Instagram рассказала о своих планах на 2022 год.

«Уже написала планы, цели и желания на 2022-й. Хочу съездить два раза в полноценный отпуск, отпустить ситуацию с сестрой, перестать нервничать по пустякам. У меня пока вышло 35 пунктов». Анна Бузова

Напомним, что сестры несколько раз за последнее время мирились, но затем снова конфликтовали. Последний раз скандал случился на почве того, что Ольга Бузова заявила о покупке квартиры для сестры. Якобы она вложила свои деньги.

Позже Анна Бузова отмечала, что квартиру ей никто покупать не помогал. «Реально хотим еще одну тогда, раз жилье нам дарится», — ехидно говорила Анна Бузова, намекая на сестру.

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