«Отпустить ситуацию с сестрой и не нервничать по пустякам»: Анна Бузова озвучила планы на 2022 год

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна в сторис Instagram рассказала о своих планах на 2022 год.
«Уже написала планы, цели и желания на 2022-й. Хочу съездить два раза в полноценный отпуск, отпустить ситуацию с сестрой, перестать нервничать по пустякам. У меня пока вышло 35 пунктов».
Напомним, что сестры несколько раз за последнее время мирились, но затем снова конфликтовали. Последний раз скандал случился на почве того, что Ольга Бузова заявила о покупке квартиры для сестры. Якобы она вложила свои деньги.
Позже Анна Бузова отмечала, что квартиру ей никто покупать не помогал. «Реально хотим еще одну тогда, раз жилье нам дарится», — ехидно говорила Анна Бузова, намекая на сестру.
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