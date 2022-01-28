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Под дождем: Рудова позировала в мокром топе, забыв про нижнее белье

Кадрами она поделилась в своем инстаграме.

Под дождем: Рудова позировала в мокром топе, забыв про нижнее белье
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Наталья Рудова — большая поклонница спорта. 38-летняя актриса следит за своей фигурой и любит кардиотренировки. Неудивительно, что блондинка – в прекрасной форме, которую периодически показывает своим фанатам.

На этот раз Наталья опубликовала кадры, на которых запечатлелась под дождем. Она надела красный топ на тонких бретелях и забыла про нижнее белье. Мокрая ткань эффектно подчеркнула ее наливные формы.

«Love is : промокнуть под летним дождем, как в детстве…», — написала Рудова и закрыла комментарии к публикации.

Напомним, ранее Рудова высказалась о взаимоотношениях с Дмитрием Нагиевым. Вместе актеры отработали на съемочной площадке комедийного фильма «Свингеры», который на днях вышел в широкий прокат.

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