«Конфетка»: Седокова позировала в бикини шоколадного оттенка

Недавно Анна Седокова с семьей перебралась жить в Майами. Артистка арендовала виллу, стоимостью 130 тысяч рублей в сутки, а Янис Тимма трудоустроился. Спортсмен будет играть в одной из низших баскетбольных лиг Америки.

В своем инстаграме Анна поделилась свежим снимком, на котором позировала в бикини шоколадного оттенка. Его цвет практически слился с загаром певицы.

«Конфетка», — написал Янис Тимма в комментариях.

Фанаты же отметили, что в последнее время на странице певицы стало мало фотографий подобного рода.

Напомним, в конце прошлого года Седокова отметила свой 39-й день рождения и запустила собственную платформу, в рамках которой будет учить дам зарабатывать самостоятельно и не зависеть от мужчин.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.