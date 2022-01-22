«Мы оформили аренду»: Анна Седокова сняла дом в Майами за 135 тысяч рублей

Исполнительница Анна Седокова разместила в последних Stories личного микроблога фото дома, где будет жить в Майами. Знаменитость отдала кругленькую сумму за роскошный особняк.

Седокова выбрала просторный дом с бассейном, огромной террасой и крупными окнами. За такую красоту певица должна будет выложить более 130 тысяч рублей за одну ночь.

«Зайдя на сайт и увидев этот дом, мы замерли… Мы решили, что еще десять минут ищем, но если не найдем, то вернемся и оформим. Через девять минут мы переглянулись и поняли, что делаем это. Мы оформили аренду, сумма была невозвратная и приличная», – рассказала артистка в своем микроблоге.

Отметим, ранее артистка похвасталась переездом. В своем Instagram Анна написала:

«Итак, мы переезжаем в новый дом и мы безумно волнуемся, потому что мы его еще не видели, но по картинкам он очень красивый! Я уверена, что он великолепный».

Напомним, ранее Анна Седокова рассказала о своем главном позоре прошлых лет. Артистке стало стыдно за свой наряд «Муз-ТВ» в 2013 году.

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