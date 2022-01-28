«Да как ты можешь!»: Анна Седокова получила шквал негатива после своих советов подросткам

Певица не стала молчать и обратилась к недоброжелателям.

Исполнительница Анна Седокова ответила хейтерам, которые обвинили ее в раздаче неправильных советов подросткам.

Напомним, что недавно артистка назвала пять главных правил для подрастающего поколения. Но фолловеры Седоковой ждали, что певица порекомендует чтение книг.

«Почему нужно любить себя больше всех. Да как ты можешь! Такие советы давать! Эгоистично! Лучше книжки скажи читать подросткам! Сверхзадачи она им советует! Это всего лишь брызги комментариев под предыдущим постом», — возмутилась Седокова в личном микроблоге.

Исполнительница рассказала, что раньше сама не понимала важность собственного принятия. Но теперь она не даст в обиду себя и свои принципы.

«Жаль, что для некоторых любить себя и уважать себя означает быть плохой. Я была там. Больше туда не собираюсь. И попробую объяснить. Человек, который любит себя, себя уважает, он не позволит себя унижать. Он не будет унижать других, ведь ему достаточно любви. Он полноценен», — отметила Анна.

Певица добавила, что любящий себя человек не «тонет» в отношениях или детях. Также он любит свое тело и заботится о нем.

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