«Остаться одной – это очень тяжело»: Малькова порассуждала о материнстве в день рождения четвертого ребенка

Роман и Светлана Мальковы развелись весной прошлого года. Художница с тремя детьми осталась жить в Словении, а старший их наследник перебрался к отцу и мачехе в Москву. Ранее Светлана сообщала, что бывший муж вновь перестал платить алименты, а просить их она больше не намерена.

Накануне младший сын Мальковых – Аким отметил свой день рождения. Ему исполнилось 7 лет. А Светлана тем временем в своем инстаграме порассуждала о материнстве.

«Если бы тогда мне сказали, что я буду сама растить и содержать своих детей, то, хочу сказать точно, меня все равно ничего бы не остановило! Могу сказать, остаться одной – это очень тяжело. Каждый день ты думаешь, как заработать деньги, что приготовить, что купить. Ты должен успевать все: погулять с детьми, сделать уроки, поиграть с ними, позаниматься и много-много всего», — написала Малькова.

Напомним, ранее Светлана Малькова признавалась, что зарабатывает на жизнь художеством и помогает убирать апартаменты.

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