«Они растут в любви искренней, не показушной»: Малькова высказалась о детях, унизив бывшего мужа и Макееву

После развода с Романом Мальковым Светлана осталась жить в Словении. Весной прошлого года их старший сын – 17-летний Андрей перебрался к отцу и мачехе в Москву. Анастасия Макеева тепло приняла пасынка и буквально души в нем не чает. Светлана же считает, что это все делается ради привлечения внимания.

«Куда все ушло, не понимаю. Я могла бы дать многое ему, но он выбрал путь отца. Уверена в том, что Анюта, Саша и Аким станут успешным людьми, теми, кого будут уважать. И главное, что они растут в любви искренней, не показушной. Моя задача дать им хорошее образование, не закулисье, а главную роль в жизни, и я это им дам», — написала в своем инстаграме Малькова.

Напомним, ранее Светлана рассказывала, что зарабатывает на жизнь художеством и тем, что помогает убирать апартаменты. Алименты с бывшего мужа она больше требовать не будет.

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